Очереди на границе Украины сегодня, 25 декабря – очереди в Одесской области

Пробки к Орловке. Фото: скриншот

На утро 25 декабря на выезде из Украины в Молдову зафиксированы незначительные пробки в пределах населенных пунктов Заря, Сарата и Николаевка-Новороссийская. На юге региона большого скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшой пробка возле Маяков, в национальном природном парке и возле молдавского пограничного пункта. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Новосельского, Броски, Зари, Сараты и Николаевки-Новороссийской, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 23 декабря появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.