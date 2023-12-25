Очереди на границе Украины сегодня, 25 декабря – очереди в Одесской области

Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области
На утро 25 декабря на выезде из Украины в Молдову зафиксированы незначительные пробки в пределах населенных пунктов Заря, Сарата и Николаевка-Новороссийская. На юге региона большого скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
По дороге на Паланку сейчас небольшой пробка возле Маяков, в национальном природном парке и возле молдавского пограничного пункта. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час.
Пробки на Орловку
Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Новосельского, Броски, Зари, Сараты и Николаевки-Новороссийской, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа.
Напомним, по состоянию на 23 декабря появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
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