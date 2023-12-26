Черги на кордоні України сьогодні, 26 грудня - черги на Одещині

Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Станом на ранок 26 грудня на виїзді з України до Молдови зафіксовані незначні затори у межах населених пунктів пропуску "Маяки-Удобне - Паланка". Водночас до Румунії можна добратися досить швидко.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Невеликий затор спостерігається на пропуску Маяків, у національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 1 хвилину.
Затори на Орлівку
Дістатися до Румунії 26 грудня можна без значних заторів, які спостерігаються біля Новосільського, Броски, Зорі, Сарати та Миколаївки-Новоросійської, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 10 хвилин.
Нагадаємо, на польсько-українському кордоні триває блокада. При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".
Читайте Новини.LIVE!