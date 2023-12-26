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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

26 грудня 2023 07:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Черги на кордоні України сьогодні, 26 грудня - черги на Одещині
Затори на Орлівку. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Станом на ранок 26 грудня на виїзді з України до Молдови зафіксовані незначні затори у межах населених пунктів пропуску "Маяки-Удобне - Паланка". Водночас до Румунії можна добратися досить швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Невеликий затор спостерігається на пропуску Маяків, у національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 1 хвилину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Дістатися до Румунії 26 грудня можна без значних заторів, які спостерігаються біля Новосільського, Броски, Зорі, Сарати та Миколаївки-Новоросійської, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 10 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні триває блокада. При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".

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