Черги на кордоні України сьогодні, 26 грудня - черги на Одещині

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Станом на ранок 26 грудня на виїзді з України до Молдови зафіксовані незначні затори у межах населених пунктів пропуску "Маяки-Удобне - Паланка". Водночас до Румунії можна добратися досить швидко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Невеликий затор спостерігається на пропуску Маяків, у національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 1 хвилину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Дістатися до Румунії 26 грудня можна без значних заторів, які спостерігаються біля Новосільського, Броски, Зорі, Сарати та Миколаївки-Новоросійської, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 10 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні триває блокада. При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".