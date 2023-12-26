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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области

26 декабря 2023 07:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Очереди на границе Украины сегодня, 26 декабря – очереди в Одесской области
Пробки на Орловке. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На утро 26 декабря на выезде из Украины в Молдову зафиксированы незначительные пробки в пределах населенных пунктов пропуска "Маяки-Удобное-Паланка". В то же время в Румынию можно добраться довольно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Небольшая пробка наблюдается на пропуске Маяков, в национальном парке и возле молдавского пограничного пункта. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 1 минуту.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Добраться до Румынии 26 декабря можно без значительных пробок, которые наблюдаются возле Новосельского, Броски, Зари, Сараты и Николаевки-Новороссийской, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 10 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на польско-украинской границе идет блокада. При этом на большинстве КПП пропуск легковых машин и автобусов осуществляется через систему электронной очереди, но пешеходы могут пересекать границу через КПП "Шегини".

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