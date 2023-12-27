Черги на кордоні України сьогодні, 27 грудня - черги на Одещині

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Станом на ранок 27 грудня на виїзді з України до Молдови у межах населених пунктів пропуску "Маяки-Удобне — Паланка" фіксують незначні затори. Така ж ситуація на кордоні з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Невеликий затор спостерігається на пропуску Маяків, у Національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 4 хвилини.

Затори на Орлівку

Дістатися до Румунії 27 грудня можна без значних заторів, які спостерігаються біля Новосільського, Броски, Зорі, Сарати та Миколаївки-Новоросійської, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 20 хвилин.

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.