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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области

27 декабря 2023 07:03
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Очереди на границе Украины сегодня, 27 декабря – очереди в Одесской области
Пробки на Орловке. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

По состоянию на утро 27 декабря на выезде из Украины в Молдову в пределах населенных пунктов пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" фиксируют незначительные пробки. Такая же ситуация находится на границе с Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Небольшая пробка наблюдается на пропуске Маяков, в Национальном природном парке и возле молдавского пограничного пункта. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 4 минуты.

Пробки на Орловке

Добраться до Румынии 27 декабря можно без значительных пробок, которые наблюдаются возле Новосельского, Броски, Зари, Сараты и Николаевки-Новороссийской, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 20 минут.

Напомним, сегодня, 27 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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