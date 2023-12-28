Черги на кордоні України сьогодні, 28 грудня

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Станом на ранок 28 грудня на виїзді з України до Молдови у межах населених пунктів пропуску "Маяки-Удобне — Паланка" заторів не зафіксовано. Ситуація на кордоні з Румунією — протилежно інакша.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Відсутність заторів до молдовського прикордонного пункту позитивно впливає на подорож, яка до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 5 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Дістатися до Румунії 28 грудня можна, пройшовши затори, які спостерігаються біля Новосільського, Броски, Зорі, Сарати, Татарбунарів, Саф'ян та Миколаївки-Новоросійської. Однак це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 15 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що йому відомо, скільки чоловіків призовного віку виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення. Однак, за його словами, людей, які хочуть захищати країну, більше, ніж тих, хто не хоче.