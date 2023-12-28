Очереди на границе Украины сегодня, 28 декабря

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

По состоянию на утро 28 декабря на выезде из Украины в Молдову в пределах населенных пунктов пропуска "Маяки-Удобное — Паланка" пробки не зафиксированы. Ситуация на границе с Румынией противоположно иная.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Отсутствие пробок в молдавский пограничный пункт положительно влияет на путешествие, которое в Паланку продлится сегодня всего 1 час 5 минут.

Пробки на Паланку

Пробки на Орловку

Добраться до Румынии 28 декабря можно, пройдя пробки, которые наблюдаются возле Новосельского, Броски, Зари, Сараты, Татарбунаров, Сафьян и Николаевки-Новороссийской. Однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 15 минут.

Пробки на Орловку

Напомним, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ему известно, сколько мужчин призывного возраста уехали из страны после начала полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, людей, желающих защищать страну, больше, чем тех, кто не хочет.