Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

Черги на кордоні з Молодовою. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 1 січня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. А от дорога до Румунії сьогодні становитиме менше чотирьох годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед молдавським КПП. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише одну годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин лише у межах Ізмаїла. Однак це не впливатиме на загальний трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 3 години 58 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, в наступному році очікується відносне зростання реалізації автомобілів. Кінцева цифра продажів буде залежати від податкових умов, можливостей фінансування покупок та загального росту економіки України.

Додамо, суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна у вересні 2022 року придбала нове елітне авто BMW Х6, маючи при цьому Hyundai Santa Fe 2012 року випуску. Вартість BMW може сягати 100 тисяч доларів. Ба більше, у грудні 2023-го вона стала власницею земельної ділянки та будинку у Борисполі під Києвом.