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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области

1 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области
Очереди на границе с Молодовой. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 1 января на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки. А вот дорога в Румынию сегодня будет длиться менее четырех часов.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед молдавским КПП. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего один час.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин только в пределах Измаила. Однако это не повлияет на общий трафик. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 3 часа 58 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, в этом году ожидается относительный рост реализации автомобилей. Конечная цифра продаж будет зависеть от налоговых условий, возможностей финансирования покупок и общего роста экономики Украины.

Судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная в сентябре 2022 года приобрела новый элитный автомобиль BMW Х6, имея при этом Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. Стоимость BMW может достигать 100 тысяч долларов. Более того, в декабре 2023-го она стала владелицей земельного участка и дома в Борисполе под Киевом.

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