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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

3 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 3 січня на трасі Одеса — Рені у бік кордону спостерігаються значні затори на молдовському боці. А от поїздка до Румунії сьогодні триватиме менш як чотири години. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед молдавським КПП та у межах національного природного парку. Крім того, зафіксовано скупчення машин на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину та 7 хвилини, однак можуть бути затримки на кордоні через перевірку документів. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин лише у межах Сарати та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 16 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Відмова гальмівної системи автомобіля вимагає швидкої реакції водія. 

Також ми розповіли, про ТОП-15 кросоверів з АКПП в Україні за ціною близько 10 тис. доларів у 2024 році. Українці обирають кросовери через високу посадку водія та збільшений кліренс, який дозволяє не надто перейматися проїздом по ямах та нерівностях. З бюджетом від 8,5 тис. до 11,5 тис. доларів можна вибирати з доволі широкого асортименту SUV з автоматичною коробкою передач.

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