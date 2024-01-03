Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Станом на ранок 3 січня на трасі Одеса — Рені у бік кордону спостерігаються значні затори на молдовському боці. А от поїздка до Румунії сьогодні триватиме менш як чотири години.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед молдавським КПП та у межах національного природного парку. Крім того, зафіксовано скупчення машин на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину та 7 хвилини, однак можуть бути затримки на кордоні через перевірку документів.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин лише у межах Сарати та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 16 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
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