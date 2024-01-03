Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация на Одесчине

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 3 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы наблюдаются значительные пробки на молдавской стороне. А вот поездка в Румынию сегодня продлится менее четырех часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" большой затор перед молдавским КПП и в пределах национального природного парка. Кроме того, зафиксировано скопление машин на выезде из Одессы. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час и 7 минут, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин только в пределах Сараты и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 16 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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