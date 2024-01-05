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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

5 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Авто у черзі на державному кордоні. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 5 січня на трасі Одеса — Рені у бік кордону майже не зафіксовано заторів у бік молдавського кордону. Шлях до Румунії сьогодні також не відніме багато часу.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед обома КПП та у межах національного природного парку. Крім того, зафіксовано скупчення машин на виїзді з Одеси біля Двох стовпів. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину та 6 хвилини, однак можуть бути затримки на кордоні через перевірку документів. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати та один великий затор від Сафʼян до Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 22 хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови, однак він на годину довший.


Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на сьогодні, 5 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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