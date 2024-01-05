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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области

5 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области
Автомобиль в очереди на государственной границе. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 5 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы почти не зафиксированы пробки в сторону молдавской границы. Дорога в Румынию сегодня тоже не отнимет много времени.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" большой затор перед обеими КПП и в пределах национального природного парка. Кроме того, зафиксировано скопление машин на выезде из Одессы возле Двух столбов. Дорога  на Паланку займет сегодня 1 час и 6 минут, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Сараты и одна большая пробка от Сафьян до Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 22 минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы, однако он на час длиннее.


Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на сегодня, 5 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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