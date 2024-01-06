Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Станом на ранок 6 грудня спостерігаються затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух дуже ускладнений, зокрема у районі Нижньодністровського національного природного парку. Також рух утруднений і у бік Румунії.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у Маяках та перед КПП. Остання ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні майже дві години.
Також є черги на самому кордоні. Тому можуть бути затримки й через перевірку документів.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається декілька ділянок зі скупченням машин: у межах Сарати, Хомського, Татарбунар та Саф'ян. Також під час подорожі до Румунії можна скористатися альтернативним маршрутом, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Більше про авто
Нагадаємо, станом на сьогодні, 6 січня, оновлено інформацію щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Однак все ж варто зважати на нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Також ми повідомляли, що в Україні із січня поточного року підвищуються деякі податки для водіїв. Йдеться про розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу державну реєстрацію авто.
Додамо, що упродовж 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.
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