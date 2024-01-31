Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 31 січня на міжнародній трасі Одеса — Рені залишаються черги авто у бік молдовського кордону, також є незначні затори на виїзді із самого обласного центру, однак вони суттєво не впливають на трафік. Водночас до Румунії також буде дістатися легко, на півдні регіону майже немає скупчення машин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначне скупчення автівок у природному парку, крім того, рух ускладнено біля молдавського КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також спостерігається затор на молдовсько-українському кордоні біля КПП "Удобне". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 16 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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