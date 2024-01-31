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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

31 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Затори біля Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 31 січня на міжнародній трасі Одеса — Рені залишаються черги авто у бік молдовського кордону, також є незначні затори на виїзді із самого обласного центру, однак вони суттєво не впливають на трафік. Водночас до Румунії також буде дістатися легко, на півдні регіону майже немає скупчення машин. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначне скупчення автівок у природному парку, крім того, рух ускладнено біля молдавського КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також спостерігається затор на молдовсько-українському кордоні біля КПП "Удобне".  Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 16 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що ми писали, що пропонує новий сімейний кросовер Toyota Grand Highlander 2024. Абсолютно новий Toyota Grand Highlander пропонує сім'ям більше простору та три силові агрегати на вибір, зокрема традиційний бензиновий та гібридні приводи. Попри місце в сегменті середньорозмірних трирядних кросоверів, автомобіль може конкурувати з більшими за розміром машинами завдяки своїй величезній внутрішній вантажопідйомності.

Також ми розповіли про те, що в Україну повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Оновлене дев'яте покоління Hyundai Sonata пропонує користувачам сімейних автомобілів новий спортивний образ.

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