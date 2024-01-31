Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация на Одесчине

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на утро 31 января на международной трассе Одесса — Рени остаются очереди авто в сторону молдавской границы, также есть незначительные пробки на выезде из самого областного центра, однако они существенно не влияют на трафик. В то же время в Румынию также будет добраться легко, на юге региона почти нет скопления машин.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительное скопление автомобилей в природном парке, кроме того, движение затруднено возле молдовского КПП, этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 10 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Также наблюдается пробка на молдовско-украинской границе возле КПП "Удобное". Дорога на дунайскую границу займет сегодня 4 часа 16 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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