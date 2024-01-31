Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация на Одесчине
По состоянию на утро 31 января на международной трассе Одесса — Рени остаются очереди авто в сторону молдавской границы, также есть незначительные пробки на выезде из самого областного центра, однако они существенно не влияют на трафик. В то же время в Румынию также будет добраться легко, на юге региона почти нет скопления машин.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительное скопление автомобилей в природном парке, кроме того, движение затруднено возле молдовского КПП, этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 10 минут.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Также наблюдается пробка на молдовско-украинской границе возле КПП "Удобное". Дорога на дунайскую границу займет сегодня 4 часа 16 минут.
Больше об авто
Напомним, что мы писали, что предлагает новый семейный кроссовер Toyota Grand Highlander 2024. Абсолютно новый Toyota Grand Highlander предлагает семьям больше пространства и три силовых агрегата на выбор, в том числе традиционный бензиновый и гибридные приводы. Несмотря на место в сегменте среднеразмерных трехрядных кроссоверов, автомобиль может конкурировать с более крупными по размеру машинами благодаря своей огромной внутренней грузоподъемности.
Также мы рассказали о том, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.
Читайте Новини.LIVE!