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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині зараз

29 грудня 2023 06:58
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 29 грудня
Затори на Орлівку. Фото: скриншот
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Станом на ранок 29 грудня на виїзді з України до Молдови у межах населених пунктів пропуску "Маяки-Удобне — Паланка" є затор. Ситуація на кордоні з Румунією — подібна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Дорогою до молдовського прикордонного пункту утворився затор у районі Нижньодністровського національного природного парку. Тому час маршруту до Паланки сьогодні складе 1 годину 14 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Дістатися до Румунії 29 грудня можна, пройшовши затори, які спостерігаються біля Маяків, Успенівки, Сарати, Броски Татарбунарів та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 20 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що йому відомо, скільки чоловіків призовного віку виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення. Однак, за його словами, людей, які хочуть захищати країну, більше, ніж тих, хто не хоче.

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