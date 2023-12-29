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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области сейчас

29 декабря 2023 06:58
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 29 декабря
Пробки на Орловке. Фото: скриншот
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

По состоянию на утро 29 декабря на выезде из Украины в Молдову в пределах населенных пунктов пропуска "Маяки-Удобное — Паланка" есть пробка. Ситуация на границе с Румынией — схожая.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге к молдавскому пограничному пункту образовалась пробка в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Поэтому время маршрута в Паланку сегодня составит 1 час 14 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Добраться до Румынии 29 декабря можно, пройдя пробки, которые наблюдаются возле Маяков, Успеновки, Сараты, Броски Татарбунаров и Сафьян. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня 4 часа 20 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ему известно, сколько мужчин призывного возраста уехали из страны после начала полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, людей, желающих защищать страну, больше, чем тех, кто не хочет.

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