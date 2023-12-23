Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

Затори біля Орлівки. Фото: скриншот

Станом на ранок 23 грудня на виїзді з України до Румунії зафіксовані незначні затори у межах Саф'ян та Броски. Водночас немає значного скупчення машин на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На ранок 23 грудня затори на пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" не спостерігаються . Подорож до молдовськ ого кордону триватиме 1 годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На кордоні з Румунією 23 грудня можна дістатися без черги. Водночас незначні затори зафіксовані на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області біля Саф'ян та Броски. Утім, на трафік це не впливає. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.