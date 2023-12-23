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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

23 грудня 2023 06:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині
Затори біля Орлівки. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Станом на ранок 23 грудня на виїзді з України до Румунії зафіксовані незначні затори у межах Саф'ян та Броски. Водночас немає значного скупчення машин на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На ранок 23 грудня затори на пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне"  не спостерігаються . Подорож до молдовськ ого кордону триватиме 1 годину. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку 

На кордоні з Румунією 23 грудня можна дістатися без черги. Водночас незначні затори зафіксовані на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області біля Саф'ян та Броски. Утім, на трафік це не впливає. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

  

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