Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области
По состоянию на утро 23 декабря на выезде из Украины в Румынию зафиксированы незначительные пробки в пределах Сафьян и Броски. В то же время, нет значительного скопления машин на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
На утро 23 декабря пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" не наблюдаются. Путешествие в Молдову ной границы будет длиться 1 час.
Пробки на Орловке
На границе с Румынией 23 декабря можно добраться без очереди. В то же время, незначительные пробки зафиксированы на международной трассе М-18 на юге Одесской области возле Сафьян и Броски. Впрочем, на трафик это не влияет. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 11 минут.
Напомним, по состоянию на 23 декабря появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
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