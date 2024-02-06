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Черги у декількох місцях — як сьогодні з Одеси виїхати до Молдови та Румунії

6 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги у декількох місцях — як сьогодні з Одеси виїхати до Молдови та Румунії
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом сьогодні, 6 лютого, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону зафіксовано одразу декілька значних скупчень автівок, крім того, дещо ускладнено рух у межах обох КПП. На півдні регіону ситуація з трафіком більш стабільна та до Румунії можна досить швидко дістатися. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі природного парку та обох пропускних пунктів. Ця ділянка на картах позначена червоним та жовтим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 9 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невеликі скупчення машин біля Монаш, Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Однак вони зовсім не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 13 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через Молдову. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що в Україні розпочалися продажі Toyota C-HR. Новий гібридний кросовер Toyota C-HR добрався до України у п'яти варіантах комплектації. Поки що не оголосили ціни на найдешевшу з них базову Live.

Також ми розповідали, про те, яка серйозна проблема може виникнути в авто після відлиги та як їй запобігти. Під час відлиги до механізму ручного гальма потрапляє вода, яка замерзає після похолодання.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
затори
Новини Одеси
черги

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