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Очереди в нескольких местах — как сегодня из Одессы выехать в Молдову и Румынию

6 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди в нескольких местах — как сегодня из Одессы выехать в Молдову и Румынию
Дорога из Одессы до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию сегодня, 6 февраля, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы зафиксировано сразу несколько крупных скоплений автомобилей, кроме того, несколько затруднено движение в рамках обоих КПП. На юге региона ситуация с трафиком более стабильная и в Румынию можно быстро добраться.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе природного парка и обоих пропускных пунктов. Этот участок на картах обозначен красным и желтым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 9 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксированы небольшие скопления машин у Монаш, Сараты, Татарбунар и Сафьян. Однако они совсем не влияют на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 13 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через Молдову.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, что в Украине начались продажи Toyota C-HR. Новый гибридный кроссовер Toyota C-HR добрался до Украины в пяти вариантах комплектации. Пока что не объявили цены на самую дешевую из них базовую Live.

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Одесса
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Румыния
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Новости Одессы
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