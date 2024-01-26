Черги в обидва боки — ситуація на кордонах з Одещиною на ранок пʼятниці

Альтернативна дорога на Паланку. Фото: скриншот

Сьогодні, 26 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються черги у межах Національного природного парку та обох КПП. Крім того, через сильне навантаження автівок наразі доступний альтернативний шлях, який проходить через Широку Балку.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на українському КПП, також залишається велика черга машин у межах природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 24 хвилини.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також є затор біля КПП "Удобне". А от перед самою Орлівкою дорога вільна, і, за даними картографічного сервісу, подорож триватиме 4 години 23 хвилини.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

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