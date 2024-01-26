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Черги в обидва боки — ситуація на кордонах з Одещиною на ранок пʼятниці

26 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги в обидва боки — ситуація на кордонах з Одещиною на ранок пʼятниці
Альтернативна дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються черги у межах Національного природного парку та обох КПП. Крім того, через сильне навантаження автівок наразі доступний альтернативний шлях, який проходить через Широку Балку. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на українському КПП, також залишається велика черга машин у межах природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 24 хвилини.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також є затор біля КПП "Удобне". А от перед самою Орлівкою дорога вільна, і, за даними картографічного сервісу, подорож триватиме 4 години 23 хвилини. 

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що що ми писали про те, як позбутися поломок двигуна взимку. Також ми розповідали про те, що слизьке покриття, складні ділянки з льодом та глибокі снігові замети можуть перетворити звичайну поїздку задньопривідним спорткаром на головний біль. Щоб цього не сталося, варто дотримуватися елементарних правил обережності.

Раніше ми розповіли, що на авторинку Європи відбулися історичні зміни. Вперше в історії найпопулярнішим новим авто в Європі став електромобіль. За підсумками 2023 року рейтинг продажів очолив Tesla Model Y.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
Новини Одеси
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