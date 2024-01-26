Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Очереди в обе стороны — ситуация на границах с Одесчиной утром в пятницу arrow

Очереди в обе стороны — ситуация на границах с Одесчиной утром в пятницу

26 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди в обе стороны — ситуация на границах с Одесчиной утром в пятницу
Альтернативная дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 января, на автомобильной трассе Одесса — Рени в сторону молдовской границы наблюдаются очереди в пределах Национального природного парка и обеих КПП. Кроме того, из-за сильной нагрузки автомобилей сейчас доступен альтернативный путь, который проходит через Широкую Балку.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное"  пробка на украинском КПП, также остается большая очередь машин в пределах природного парка. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 24 минуты.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин возле Сараты, Татарбунар и Сафьян. Также есть пробка возле КПП "Удобное". А вот перед самой Орловкой дорога свободна, и, по данным картографического сервиса, путешествие продлится 4 часа 23 минуты.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что мы писали о том, как избавиться от поломок двигателя зимой. Также мы рассказывали о том, что скользкое покрытие, сложные участки со льдом и глубокие снежные заносы могут превратить обычную поездку заднеприводным спорткаром в головную боль. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать элементарные правила осторожности.

Ранее мы рассказали, что на авторынке Европы произошли исторические изменения. Впервые в истории самым популярным новым авто в Европе стал электромобиль. По итогам 2023 года рейтинг продаж возглавил Tesla Model Y.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
Одесская область
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме