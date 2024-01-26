Очереди в обе стороны — ситуация на границах с Одесчиной утром в пятницу

Альтернативная дорога на Паланку. Фото: скриншот

Сегодня, 26 января, на автомобильной трассе Одесса — Рени в сторону молдовской границы наблюдаются очереди в пределах Национального природного парка и обеих КПП. Кроме того, из-за сильной нагрузки автомобилей сейчас доступен альтернативный путь, который проходит через Широкую Балку.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробка на украинском КПП, также остается большая очередь машин в пределах природного парка. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 24 минуты.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин возле Сараты, Татарбунар и Сафьян. Также есть пробка возле КПП "Удобное". А вот перед самой Орловкой дорога свободна, и, по данным картографического сервиса, путешествие продлится 4 часа 23 минуты.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

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