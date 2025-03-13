Наслідки атаки на Одещину

Воронка від прильоту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вночі Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Удари прийшлися по Одеському та Білгород-Дністровському районам, на щастя, загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Наслідки ударів

Внаслідок удару в Одеському районі сталося займання приватного гаражу. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. У Білгород-Дністровському — внаслідок падіння уламків дрону, загорілася суха трава та будівля недіючого медзакладу. Вогонь також встигли ліквідувати до того, як він разповсюдився на сусідні будинки.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає",— додає Олег Кіпер.

Повідомлення Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Дніпропетровщину. А також про бойві дії на Курщині.