Последствия атаки на Одесскую область

Очередная ночная атака на Одесчину — какие последствия
Ночью Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Удары пришлись по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам, к счастью, погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия ударов
В результате удара в Одесском районе произошло возгорание частного гаража. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. А в Белгород-Днестровском — в результате падения обломков дрона, загорелась сухая трава и здание недействующего медучреждения. Огонь также успели ликвидировать до того, как он распространился на соседние дома.
"К счастью, погибших и пострадавших нет",— добавляет Олег Кипер.
Напомним, недавно мы писали об атаке на Днепропетровскую область. А также о боевых действиях на Курщине.
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