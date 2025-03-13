Последствия атаки на Одесскую область

Воронка от прилета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ночью Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Удары пришлись по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Последствия ударов

В результате удара в Одесском районе произошло возгорание частного гаража. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. А в Белгород-Днестровском — в результате падения обломков дрона, загорелась сухая трава и здание недействующего медучреждения. Огонь также успели ликвидировать до того, как он распространился на соседние дома.

"К счастью, погибших и пострадавших нет",— добавляет Олег Кипер.

Сообщение Кипера. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об атаке на Днепропетровскую область. А также о боевых действиях на Курщине.