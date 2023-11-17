Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чергова "почесна" медаль — Гончаренко центр нагородив сина Кадирова arrow

Чергова "почесна" медаль — Гончаренко центр нагородив сина Кадирова

17 листопада 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чергова "почесна" медаль — Гончаренко центр нагородив сина Кадирова
Рамзан Кадиров із сином Адамом. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Син одіозного голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова Адам отримав чергову знакову нагороду. Цього разу його "доблесть" відзначили в українському освітньо-культурному центрі та присудили орден "Біляшик року".

Про це повідомили у пресслужбі Гончаренко центри. Освіта та волонтерство. 

Читайте також:

За їхньою думкою, "почесний" п'ятнадцятирічний орденоносець заслуговує саме на таку нагороду.

"Що ж, маємо дещо й від нас. Присуджуємо Адаму Кадирову орден "Біляшик року" (також відомий як "Півник року") — за еталонну демонстрацію безглуздості всього, дотичного до Росії", — йдеться у повідомленні. 

Також волонтери наголосили, що обов'язково передадуть нагороду медалісту, та зазначили, що ЗСУ її доставлять швидше та надійніше за "Нову пошту". 

Нагороди Адама Кадирова

Нагадаємо, очільник російської Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов нагородив 15-річного сина ватажка Чечні Рамзана Кадирова Адама найвищою держнагородою республіки — орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою". Це уже третя нагорода підлітка після того, як він жорстоко побив ув'язненого.

Також раніше ми писали, що очільник Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам бив у СІЗО Микиту Журавля. Потерпілий перебуває у слідчому ізоляторі у справі про спалення Корану.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі