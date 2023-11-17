Чергова "почесна" медаль — Гончаренко центр нагородив сина Кадирова

Рамзан Кадиров із сином Адамом. Фото: росЗМІ

Син одіозного голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова Адам отримав чергову знакову нагороду. Цього разу його "доблесть" відзначили в українському освітньо-культурному центрі та присудили орден "Біляшик року".

Про це повідомили у пресслужбі Гончаренко центри. Освіта та волонтерство.

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За їхньою думкою, "почесний" п'ятнадцятирічний орденоносець заслуговує саме на таку нагороду.

"Що ж, маємо дещо й від нас. Присуджуємо Адаму Кадирову орден "Біляшик року" (також відомий як "Півник року") — за еталонну демонстрацію безглуздості всього, дотичного до Росії", — йдеться у повідомленні.

Також волонтери наголосили, що обов'язково передадуть нагороду медалісту, та зазначили, що ЗСУ її доставлять швидше та надійніше за "Нову пошту".

Нагороди Адама Кадирова

Нагадаємо, очільник російської Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов нагородив 15-річного сина ватажка Чечні Рамзана Кадирова Адама найвищою держнагородою республіки — орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою". Це уже третя нагорода підлітка після того, як він жорстоко побив ув'язненого.

Також раніше ми писали, що очільник Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам бив у СІЗО Микиту Журавля. Потерпілий перебуває у слідчому ізоляторі у справі про спалення Корану.