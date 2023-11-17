Очередная "почетная" медаль — Гончаренко центр наградил сына Кадырова

Рамзан Кадыров с сыном Адамом. Фото: росСМИ

Сын одиозного главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам получил очередную знаковую награду. В этот раз его "доблесть" отметили в украинском образовательно-культурном центре и присудили орден "Беляшик года".

Об этом сообщили в пресс-службе Гончаренко центры. Образование и волонтерство.

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По их мнению, "почетный" пятнадцатилетний орденоносец заслуживает именно такой награды.

"Что ж, имеем кое-что и от нас. Присуждаем Адаму Кадырову орден "Беляшик года" (также известный как "Петушок года") — за эталонную демонстрацию нелепости всего, причастного к России", — говорится в сообщении.

Также волонтеры подчеркнули, что обязательно передадут награду медалисту и отметили, что ВСУ ее доставят быстрее и надежнее новой почты.

Награды Адама Кадырова

Напомним, глава российской Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил 15-летнего сына главаря Чечни Рамзана Кадырова Адама высшей госнаградой республики — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Это уже третья награда подростка после того, как он жестоко избил заключенного.

Также ранее мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивал в СИЗО Никиту Журавля. Потерпевший находится в следственном изоляторе по делу о сожжении Корана.