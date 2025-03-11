Наслідки нічної атаки на Одесу

Черговий обстріл Одеси з боку РФ — наслідки (фото)
Вчора пізно ввечері збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу Shahed-136. Унаслідок чергової атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.
Наслідки обстрілу
Через атаку було пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, бізнесцентр, гаражне приміщення, господарська будівля на території домоволодіння та 8 автівок. Крім того, вибито вікна у будинках, що розташовані поряд. Більше сотні рятувальників, добровольців та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці документують всі наслідки атаки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення будинків після атак. А також про жінку, яка отруїла військового.
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