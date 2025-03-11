Наслідки нічної атаки на Одесу

Пожежники ліквідують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Вчора пізно ввечері збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу Shahed-136. Унаслідок чергової атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.

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Наслідки обстрілу

Через атаку було пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, бізнесцентр, гаражне приміщення, господарська будівля на території домоволодіння та 8 автівок. Крім того, вибито вікна у будинках, що розташовані поряд. Більше сотні рятувальників, добровольців та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Пожежники ліквідують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа після прильоту. Фото: ДСНС Одещини

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці документують всі наслідки атаки.

Пошкоджене домоволодіння. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджене домоволодіння. Фото: Одеська обласна прокуратура

Горять резервуари. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення будинків після атак. А також про жінку, яка отруїла військового.