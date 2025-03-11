Последствия ночной атаки на Одессу

Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Вчера поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". В результате очередной атаки в городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.

Читайте также:

Последствия обстрела

Из-за атаки был поврежден и разрушен ряд складских помещений частных предприятий, бизнес-центр, гаражное помещение, хозяйственная постройка на территории домовладения и 8 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в домах, расположенных рядом. Более сотни спасателей, добровольцев и местных пожарных команд работали над ликвидацией последствий удара. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар после прилета. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла производство по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас правоохранители документируют все последствия атаки.

Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура

Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура

Горят резервуары. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о восстановлении домов после атак. А также о женщине, которая отравила военного.