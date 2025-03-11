Последствия ночной атаки на Одессу

Очередной обстрел Одессы со стороны РФ — последствия (фото)
Вчера поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". В результате очередной атаки в городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.
Последствия обстрела
Из-за атаки был поврежден и разрушен ряд складских помещений частных предприятий, бизнес-центр, гаражное помещение, хозяйственная постройка на территории домовладения и 8 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в домах, расположенных рядом. Более сотни спасателей, добровольцев и местных пожарных команд работали над ликвидацией последствий удара. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Прокуратура открыла дело
Одесская областная прокуратура открыла производство по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас правоохранители документируют все последствия атаки.
Напомним, недавно мы писали о восстановлении домов после атак. А также о женщине, которая отравила военного.
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