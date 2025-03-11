Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Очередной обстрел Одессы со стороны РФ — последствия (фото) arrow

Очередной обстрел Одессы со стороны РФ — последствия (фото)

11 марта 2025 09:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия ночной атаки на Одессу
Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Вчера поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". В результате очередной атаки в городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.

Читайте также:

Последствия обстрела

Из-за атаки был поврежден и разрушен ряд складских помещений частных предприятий, бизнес-центр, гаражное помещение, хозяйственная постройка на территории домовладения и 8 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в домах, расположенных рядом. Более сотни спасателей, добровольцев и местных пожарных команд работали над ликвидацией последствий удара. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Черговий обстріл Одеси — які наслідки - фото 1
Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области
Черговий обстріл Одеси — які наслідки - фото 2
Пожар после прилета. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла производство по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас правоохранители документируют все последствия атаки.

Черговий обстріл Одеси — які наслідки - фото 3
Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура
Черговий обстріл Одеси — які наслідки - фото 4
Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура
Черговий обстріл Одеси — які наслідки - фото 5
Горят резервуары. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о восстановлении домов после атак. А также о женщине, которая отравила военного.

Одесса пожар обстрелы Новости Одессы война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама