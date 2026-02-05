Інцидент під час мобілізації в Одесі: почали перевірку

Військовий квиток. Фото ілюстративне: РБК-Україна

У соцмережах шириться відео де працівники ТЦК шарпають та штовхають цивільного під час мобілізаційних заходів в Одесі. Подія сталася у Пересипському районі. За попередніми даними, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку.

В Одеському обласному ТЦК та СП дали пояснення, передають Новини.LIVE.

Заява ТЦК та СП про подію в Одесі. Фото: скриншот з Facebook

Деталі інциденту

За інформацією ТЦК, під час перевірки військово-облікових документів спільна група оповіщення встановила, що громадянин перебуває у розшуку. Військовослужбовці запропонували йому прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. За попередньою інформацією, чоловік відреагував агресивно, чинив фізичний опір і напав на одного з військовослужбовців. Для припинення протиправних дій та проведення адміністративного затримання до нього застосували заходи фізичного впливу. Після цього особу доставили до ТЦК та СП для оформлення адміністративних матеріалів і проведення необхідних процедур.

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що відео, яке поширюють у соцмережах, не відображає повної хронології подій і має ознаки вибіркового монтажу. Через це окремі моменти інциденту можуть бути подані викривлено. Керівництво центру ініціювало службову перевірку, за підсумками якої діям усіх учасників нададуть правову оцінку.

