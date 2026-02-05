Відео
Україна
Головна Одеса Черговий скандал із ТЦК в Одесі — офіційна заява

Черговий скандал із ТЦК в Одесі — офіційна заява

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:34
Інцидент під час мобілізації в Одесі: почали перевірку
Військовий квиток. Фото ілюстративне: РБК-Україна

У соцмережах шириться відео де працівники ТЦК шарпають та штовхають цивільного під час мобілізаційних заходів в Одесі. Подія сталася у Пересипському районі. За попередніми даними, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку.

В Одеському обласному ТЦК та СП дали пояснення, передають Новини.LIVE.

Скандал з ТЦК в Одесі
Заява ТЦК та СП про подію в Одесі. Фото: скриншот з Facebook

Деталі інциденту

За інформацією ТЦК, під час перевірки військово-облікових документів спільна група оповіщення встановила, що громадянин перебуває у розшуку. Військовослужбовці запропонували йому прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. За попередньою інформацією, чоловік відреагував агресивно, чинив фізичний опір і напав на одного з військовослужбовців. Для припинення протиправних дій та проведення адміністративного затримання до нього застосували заходи фізичного впливу. Після цього особу доставили до ТЦК та СП для оформлення адміністративних матеріалів і проведення необхідних процедур.

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що відео, яке поширюють у соцмережах, не відображає повної хронології подій і має ознаки вибіркового монтажу. Через це окремі моменти інциденту можуть бути подані викривлено. Керівництво центру ініціювало службову перевірку, за підсумками якої діям усіх учасників нададуть правову оцінку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Яворові помер чоловік у ТЦК. Також ми писали, що під суд попав чоловік, який розпилив газовий балончик у поліцейських біля ТЦК.

Одеса скандал Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
