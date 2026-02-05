Инцидент во время мобилизации в Одессе: начали проверку

Военный билет. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В соцсетях распространяется видео где работники ТЦК дергают и толкают гражданского во время мобилизационных мероприятий в Одессе. Происшествие произошло в Пересыпском районе. По предварительным данным, мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета.

В Одесском областном ТЦК и СП дали объяснения, передают Новини.LIVE.

Заявление ТЦК и СП о происшествии в Одессе. Фото: скриншот из Facebook

Детали инцидента

По информации ТЦК, во время проверки военно-учетных документов совместная группа оповещения установила, что гражданин находится в розыске. Военнослужащие предложили ему проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения данных. По предварительной информации, мужчина отреагировал агрессивно, оказал физическое сопротивление и напал на одного из военнослужащих. Для прекращения противоправных действий и проведения административного задержания к нему применили меры физического воздействия. После этого лицо доставили в ТЦК и СП для оформления административных материалов и проведения необходимых процедур.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что видео, которое распространяют в соцсетях, не отражает полной хронологии событий и имеет признаки выборочного монтажа. Поэтому отдельные моменты инцидента могут быть представлены искаженно. Руководство центра инициировало служебную проверку, по итогам которой действиям всех участников предоставят правовую оценку.

Напомним, мы сообщали, что в Яворове умер мужчина в ТЦК. Также мы писали, что под суд попал мужчина, который распылил газовый баллончик в полицейских возле ТЦК.