Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Очередной скандал с ТЦК в Одессе — официальное заявление

Очередной скандал с ТЦК в Одессе — официальное заявление

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 11:34
Инцидент во время мобилизации в Одессе: начали проверку
Военный билет. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В соцсетях распространяется видео где работники ТЦК дергают и толкают гражданского во время мобилизационных мероприятий в Одессе. Происшествие произошло в Пересыпском районе. По предварительным данным, мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета.

В Одесском областном ТЦК и СП дали объяснения, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Скандал з ТЦК в Одесі
Заявление ТЦК и СП о происшествии в Одессе. Фото: скриншот из Facebook

Детали инцидента

По информации ТЦК, во время проверки военно-учетных документов совместная группа оповещения установила, что гражданин находится в розыске. Военнослужащие предложили ему проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения данных. По предварительной информации, мужчина отреагировал агрессивно, оказал физическое сопротивление и напал на одного из военнослужащих. Для прекращения противоправных действий и проведения административного задержания к нему применили меры физического воздействия. После этого лицо доставили в ТЦК и СП для оформления административных материалов и проведения необходимых процедур.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что видео, которое распространяют в соцсетях, не отражает полной хронологии событий и имеет признаки выборочного монтажа. Поэтому отдельные моменты инцидента могут быть представлены искаженно. Руководство центра инициировало служебную проверку, по итогам которой действиям всех участников предоставят правовую оценку.

Напомним, мы сообщали, что в Яворове умер мужчина в ТЦК. Также мы писали, что под суд попал мужчина, который распылил газовый баллончик в полицейских возле ТЦК.

Одесса скандал Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации