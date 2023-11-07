Черговий скандал в Одесі з видачею повісток

ТЦК виписують повістки. Фото: Генштаб ЗСУ

В Одесі представники територіального центру комплектації зупинили маршрутку, в якій були чоловіки призовного віку. Очевидці повідомляють, що потенційних мобілізованих вивели з транспорту та виписали повістки.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Концепція військової кадрової політики Міноборони

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Водночас нещодавно була озвучена пропозиція проводити мобілізацію не лише до лав ЗСУ, а й на підприємства військово-промислового комплексу (ВПК).