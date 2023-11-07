Очередной скандал в Одессе с выдачей повесток

ТЦК выписывают повестки. Фото: Генштаб ВСУ

В Одессе представители территориального центра комплектации остановили маршрутку, в которой находились мужчины призывного возраста. Очевидцы сообщают, что потенциальных мобилизованных вывели из транспорта и выписали повестки.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Концепция военной кадровой политики Минобороны

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Уровни возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система военного учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время, недавно было озвучено предложение проводить мобилизацию не только в ряды ВСУ, но и на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК).