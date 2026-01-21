Обстріл Одеси пошкодив енергооб’єкт: тисячі абонентів без світла

Зруйнований енергооб’єкт на Одещині. Фото ілюстративне: ДТЕК

Ворог продовжує атакувати енергетичну систему Одещини. Зранку 21 січня під час ворожого обстрілу було серйозно пошкоджено один із об’єктів. Енергетики вже працюють на місці, щойно це стало безпечно.

Про це повідомили в ДТЕК.

Удар по світлу

Вранці, росіяни вдарили по енергетиці Одещини. Ворожий обстріл завдав суттєвих пошкоджень одному з ключових об’єктів. Через це тимчасово знеструмлено кілька тисяч домівок. За даними ДТЕК "Одеські електромережі", руйнування обладнання серйозні. Щоб повернути його до повноцінної роботи, потрібен тривалий ремонт. Аварійні бригади розпочали відновлення після дозволу від рятувальників і військових. Фахівці оглядають пошкоджене обладнання, розбирають завали та поступово переходять до ремонту.

Енергетики працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в оселі мешканців області. У компанії наголошують, що роблять усе можливе, аби світло з’явилося в кожному домі.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

