Главная Одесса Очередной удар по энергетике Одесчине — ситуация со светом

Очередной удар по энергетике Одесчине — ситуация со светом

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:48
Обстрел Одессы повредил энергообъект: тысячи абонентов без света
Разрушенный энергообъект в Одесской области. Фото иллюстративное: ДТЭК

Враг продолжает атаковать энергетическую систему Одесской области. Утром 21 января во время вражеского обстрела был серьезно поврежден один из объектов. Энергетики уже работают на месте, как только это стало безопасно.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Удар по свету

Утром, россияне ударили по энергетике Одесской области. Вражеский обстрел нанес существенные повреждения одному из ключевых объектов. Из-за этого временно обесточены несколько тысяч домов. По данным ДТЭК "Одесские электросети", разрушения оборудования серьезные. Чтобы вернуть его к полноценной работе, потребуется длительный ремонт. Аварийные бригады приступили к восстановлению после разрешения от спасателей и военных. Специалисты осматривают поврежденное оборудование, разбирают завалы и постепенно переходят к ремонту.

Энергетики работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома жителей области. В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы свет появился в каждом доме.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какие последствия для энергосистемы Украины после российских обстрелов. Также мы писали о том, как правильно выбрать генератор.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы энергосистема атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
