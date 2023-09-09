В Одесі помітили родину на самокаті

Чоловік їде з дітьми на самокаті. Фото: скриншот з відео

В Одесі помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті одразу з чотирма дітьми. Наймолодшому дісталося "сидяче місце" — у тата на плечах.

Про це Новини.LIVE дізналися зі соцмереж.

Читайте також:

Відомо, що інцидент стався на вулиці Сегедській, що у Приморському районі. Ймовірно, чоловік таким чином намагався зекономити кошти на проїзд у громадському транспорті, а дітей зі школи забрати необхідно.

Зазначимо, що така їзда є небезпечною не тільки для власника самоката, але й для усіх учасників руху.

Правила поведінки на електросамокаті

їхати треба якомога правіше по проїзній частині;

не керувати електротранспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

користуватися світловідбивальними елементами, помітними на одязі;

надягати шоломам та інші пасивні засоби безпеки.

Нагадаємо, З 2023 року водії електричних самокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху разом з усіма відповідними правами та обов'язками. Втім, на державному рівні досі не затверджені спеціальні правила для електросамокатників.

Також ми повідомляли, що в Україні різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів. Також ми писали, коли варто починати ремонт авто після ДТП.