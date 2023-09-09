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Четверо на самокаті, не рахуючи батька: в Одесі помітили цікаву родину

9 вересня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі помітили родину на самокаті
Чоловік їде з дітьми на самокаті. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті одразу з чотирма дітьми. Наймолодшому дісталося "сидяче місце" — у тата на плечах.

Про це Новини.LIVE дізналися зі соцмереж. 

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Відомо, що інцидент стався на вулиці Сегедській, що у Приморському районі. Ймовірно, чоловік таким чином намагався зекономити кошти на проїзд у громадському транспорті, а дітей зі школи забрати необхідно. 

Зазначимо, що така їзда є небезпечною не тільки для власника самоката, але й для усіх учасників руху.

Правила поведінки на електросамокаті

  • їхати треба якомога правіше по проїзній частині;
  • не керувати електротранспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • користуватися світловідбивальними елементами, помітними на одязі;
  • надягати шоломам та інші пасивні засоби безпеки.

Нагадаємо, З 2023 року водії електричних самокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху разом з усіма відповідними правами та обов'язками. Втім, на державному рівні досі не затверджені спеціальні правила для електросамокатників.

Також ми повідомляли, що в Україні різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів. Також ми писали, коли варто починати ремонт авто після ДТП.

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