В Одесі помітили родину на самокаті

Четверо на самокаті, не рахуючи батька: в Одесі помітили цікаву родину
В Одесі помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті одразу з чотирма дітьми. Наймолодшому дісталося "сидяче місце" — у тата на плечах.
Про це Новини.LIVE дізналися зі соцмереж.
Відомо, що інцидент стався на вулиці Сегедській, що у Приморському районі. Ймовірно, чоловік таким чином намагався зекономити кошти на проїзд у громадському транспорті, а дітей зі школи забрати необхідно.
Зазначимо, що така їзда є небезпечною не тільки для власника самоката, але й для усіх учасників руху.
Правила поведінки на електросамокаті
- їхати треба якомога правіше по проїзній частині;
- не керувати електротранспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
- користуватися світловідбивальними елементами, помітними на одязі;
- надягати шоломам та інші пасивні засоби безпеки.
Нагадаємо, З 2023 року водії електричних самокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху разом з усіма відповідними правами та обов'язками. Втім, на державному рівні досі не затверджені спеціальні правила для електросамокатників.
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