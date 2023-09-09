Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Четверо на самокате, не считая отца: в Одессе заметили интересную семью arrow

Четверо на самокате, не считая отца: в Одессе заметили интересную семью

9 сентября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе заметили семью на самокате
Мужчина едет с детьми на самокате. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе заметили мужчину, который ехал на электросамокате сразу с четырьмя детьми. Самому молодому досталось "сидячее место" — у папы на плечах.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

Читайте также:

Известно, что инцидент произошел на улице Сегедской в Приморском районе. Вероятно, мужчина таким образом пытался сэкономить деньги на проезд в общественном транспорте, а детей из школы забрать необходимо.

Отметим, что такая езда опасна не только для владельца самоката, но и для всех участников движения.

Правила поведения на электросамокате

  • ехать нужно как можно правее по проезжей части;
  • не управлять электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • пользоваться световозвращающими элементами, заметными на одежде;
  • надевать шлемы и другие пассивные средства безопасности.

Напомним, с 2023 года водители электрических самокатов признаны полноценными участниками дорожного движения вместе со всеми соответствующими правами и обязанностями. Впрочем, на государственном уровне до сих пор не утверждены специальные правила для электросамокатчиков.

Также мы сообщали, что в Украине резко изменилось количество ДТП с участием пешеходов. Также мы писали, когда следует начинать ремонт авто после ДТП.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз