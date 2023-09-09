В Одессе заметили семью на самокате

Четверо на самокате, не считая отца: в Одессе заметили интересную семью
В Одессе заметили мужчину, который ехал на электросамокате сразу с четырьмя детьми. Самому молодому досталось "сидячее место" — у папы на плечах.
Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.
Известно, что инцидент произошел на улице Сегедской в Приморском районе. Вероятно, мужчина таким образом пытался сэкономить деньги на проезд в общественном транспорте, а детей из школы забрать необходимо.
Отметим, что такая езда опасна не только для владельца самоката, но и для всех участников движения.
Правила поведения на электросамокате
- ехать нужно как можно правее по проезжей части;
- не управлять электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- пользоваться световозвращающими элементами, заметными на одежде;
- надевать шлемы и другие пассивные средства безопасности.
Напомним, с 2023 года водители электрических самокатов признаны полноценными участниками дорожного движения вместе со всеми соответствующими правами и обязанностями. Впрочем, на государственном уровне до сих пор не утверждены специальные правила для электросамокатчиков.
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