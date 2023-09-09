В Одессе заметили семью на самокате

Мужчина едет с детьми на самокате. Фото: скриншот с видео

В Одессе заметили мужчину, который ехал на электросамокате сразу с четырьмя детьми. Самому молодому досталось "сидячее место" — у папы на плечах.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Известно, что инцидент произошел на улице Сегедской в Приморском районе. Вероятно, мужчина таким образом пытался сэкономить деньги на проезд в общественном транспорте, а детей из школы забрать необходимо.

Отметим, что такая езда опасна не только для владельца самоката, но и для всех участников движения.

Правила поведения на электросамокате

ехать нужно как можно правее по проезжей части;

не управлять электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

пользоваться световозвращающими элементами, заметными на одежде;

надевать шлемы и другие пассивные средства безопасности.

Напомним, с 2023 года водители электрических самокатов признаны полноценными участниками дорожного движения вместе со всеми соответствующими правами и обязанностями. Впрочем, на государственном уровне до сих пор не утверждены специальные правила для электросамокатчиков.

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