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Четверо захисників острова Зміїний повернулися додому на Одещину

18 липня 2024 13:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Захисники Зміїного повернулись додому після російського полону
Захисники Зміїного повернулись додому. Фото: ДПСУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Після понад двох років полону, захисники острова Зміїний нарешті повернулися додому на Одещину. Вони вже пройшли курс медичного та психологічного супроводу на базі відомчих санаторіїв, щоб швидше повернутися до повноцінного життя та професійних обов'язків.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ

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Повернення додому

На Ізмаїльській землі відбулася урочиста зустріч Геннадія Корнієнка, Сергія Бушинкіна, Марка Дівущака та Сергія Тушенка. Героїв зустрічали прикордонники, родичі, містяни та представники влади з квітами, прапорами та патріотичними вигуками.

"Дуже раді їхньому поверненню до нас, до нашої прикордонної родини. Вони — приклад справжніх героїв, які з великою відданістю та честю захищали нашу країну. Чекаємо на повернення усіх наших захисників, щоб разом продовжувати виборювати нашу Перемогу!" — зазначив підполковник Віктор Сапунжи. 

Захисники повернулись з полбону
Повернулись додому українські захисники. Фото: ДПСУ
Захисники Зміїного, повернулись з полону
З російського полону повернули захисників Зміїного. Фото: ДПСУ

Більше про обмін

Ми писали, що вчора відбувся обмін полоненими, в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників. Серед них військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.

Зазначимо, що попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Тоді Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових. Раніше, 28 червня, з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

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