Защитники Змеиного вернулись домой после российского плена.

Четверо защитников острова Змеиный вернулись домой на Одесчину
После более двух лет плена, защитники острова Змеиный наконец-то вернулись домой на Одесчину. Они уже прошли курс медицинского и психологического сопровождения на базе ведомственных санаториев, чтобы поскорее вернуться к полноценной жизни и профессиональным обязанностям.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ .
Возвращение домой
На Измаильской земле состоялась торжественная встреча Геннадия Корниенко, Сергея Бушинкина, Марка Девущака и Сергея Тушенко. Героев встречали пограничники, родственники, горожане и представители власти с цветами, флагами и патриотическими возгласами.
"Очень рады их возвращению к нам, нашей пограничной семье. Они — пример настоящих героев, которые с большой преданностью и честью защищали нашу страну. Ждем возвращения всех наших защитников, чтобы вместе продолжать бороться за нашу Победу!" – отметил подполковник Виктор Сапунжи.
Больше об обмене
Мы писали, что вчера состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.
Отметим, что предварительный обмен пленниками состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных. Ранее, 28 июня, из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. В их числе заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
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