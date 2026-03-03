Графіки відключень світла в Одесі та області 4 березня — подробиці

Нічний міський сад в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 4 березня, по всій країні діятимуть обмеження споживання електроенергії, однак Одеська область і далі залишається серед найпроблемніших регіонів. Через значні ушкодження енергомереж ситуація тут розвивається нерівномірно. У районах намагаються працювати за встановленими графіками, тоді як в Одесі переважають аварійні відключення. Світло можуть вимикати раптово, без завчасних повідомлень, коли навантаження на обладнання стає критичним.

Аварійні відключення світла

Стан електромереж в Одесі поки не дозволяє гарантувати чітке дотримання графіків у кожній громаді. Частина області вже перейшла на планові обмеження, але технічні проблеми не дають запровадити такий режим повсюдно. Енергетики закликають мешканців бути обережними та не вмикати всі електроприлади одразу після відновлення подачі світла, щоб не перевантажувати мережі. Актуальну інформацію щодо відключень за конкретними адресами радять перевіряти на офіційному сайті оператора або в чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі Одеса перебуває у режимі стабілізаційних заходів, де реальна ситуація часто змінюється швидше, ніж плани. Тривалість відключень може коригуватися впродовж дня залежно від навантаження на систему. Аварійні бригади працюють безперервно, відновлюючи пошкоджені ділянки мереж. Щоб у місті та області зникли раптові знеструмлення, необхідно завершити всі ремонти та уникнути нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі 3 березня було масштабне відключення водопостачання. Вимкнули одразу в трьох районах міста та низці житлових масивів. Причиною стали термінові аварійно-ремонтні роботи на водопровідній інфраструктурі. Мешканців просять зробити запас води заздалегідь.

Також ми писали, що у березні тарифи на комунальні послуги загалом залишаться без суттєвих змін для більшості населення. Однак у деяких регіонах або для окремих груп споживачів витрати все ж можуть змінитись.