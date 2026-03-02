Відключення води в Одесі 3 березня 2026 року

Кран без води. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 3 березня запланували масштабне відключення водопостачання. Води не буде одразу в трьох районах міста та низці житлових масивів. Причиною стали термінові аварійно-ремонтні роботи на водопровідній інфраструктурі. Мешканців просять зробити запас води заздалегідь.

Про це повідомили в Інфоксводоканалі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Відключення води

Філія Інфоксводоканал повідомила про тимчасове припинення подачі води в Одесі. Відключення заплановане на 3 березня 2026 року з 10:00 до 23:00. Обмеження пов’язані з невідкладними аварійно-ремонтними роботами на об’єктах водопровідного господарства.

Без води залишаться мешканці Приморського, Київського та Хаджибейського районів міста. Також водопостачання буде припинене в селах Лиманка та Червоний Хутір. Окрім цього, відключення торкнеться житлових масивів "Райдужний", "Совіньйон 1–5", "Чорноморка" та ЖКП "Таїрове".

У водоканалі перепрошують за тимчасові незручності та наголошують, що роботи необхідні для стабільної роботи мережі. Містян закликають завчасно подбати про запас питної й технічної води. Отримати додаткову інформацію можна цілодобово за телефонами контактного центру

Телефон для довідок (цілодобово): 0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Відновлення світла

Лютий видався для Одещини справжнім випробуванням на витривалість. Через морози та ворожих атак енергосистема регіону неодноразово опинялася на межі. Проте за місяць фахівцям ДТЕК вдалося здійснити майже неможливе — Одеська область стала лідером за обсягами відновлення світла в країні. Понад 647 тисяч родин регіону знову отримали електрику після аварійних ситуацій та обстрілів інфраструктури.

Нагадаємо, ми повідомляли, що "списані" комунальні рахунки за січень 2026 року українцям можуть включать до лютневих платіжок. Через це вже в березні споживачі можуть отримати одразу два нарахування за послуги.

Також ми писали, що у березні тарифи на комунальні послуги загалом залишаться без суттєвих змін для більшості населення. Однак у деяких регіонах або для окремих груп споживачів витрати все ж можуть змінитись.