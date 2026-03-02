Отключение воды в Одессе 3 марта 2026 года

Кран без воды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе 3 марта запланировано масштабное отключение воды. Без водоснабжения останутся сразу три района города и несколько жилых массивов. Причиной отключения стали неотложные аварийно-ремонтные работы на водопроводных сетях. Жителей просят заранее запасти воду.

Об этом сообщили в Инфоксводоканале, передает Новини.LIVE.

Отключение воды

Филиал Инфоксводоканал сообщил о временном прекращении подачи воды в Одессе. Отключение запланировано на 3 марта 2026 года с 10:00 до 23:00. Ограничения связаны с неотложными аварийно-ремонтными работами на объектах водопроводного хозяйства.

Без воды останутся жители Приморского, Киевского и Хаджибейского районов города. Также водоснабжение будет прекращено в селах Лиманка и Красный Хутор. Кроме этого, отключение коснется жилых массивов "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и ЖКП "Таирово".

В водоканале приносят извинения за временные неудобства и отмечают, что работы необходимы для стабильной работы сети. Горожан призывают заблаговременно позаботиться о запасе питьевой и технической воды. Получить дополнительную информацию можно круглосуточно по телефонам контактного центра

Телефон для справок (круглосуточно): 0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Восстановление света

Февраль выдался для Одесской области настоящим испытанием на выносливость. Из-за морозов и вражеских атак энергосистема региона неоднократно оказывалась на грани. Однако за месяц специалистам ДТЭК удалось осуществить почти невозможное — Одесская область стала лидером по объемам восстановления света в стране. Более 647 тысяч семей региона снова получили электричество после аварийных ситуаций и обстрелов инфраструктуры.

