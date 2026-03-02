Отключение воды в Одессе 3 марта 2026 года

Завтра некоторые районы Одессы будут без воды — адреса бюветов
В Одессе 3 марта запланировано масштабное отключение воды. Без водоснабжения останутся сразу три района города и несколько жилых массивов. Причиной отключения стали неотложные аварийно-ремонтные работы на водопроводных сетях. Жителей просят заранее запасти воду.
Об этом сообщили в Инфоксводоканале, передает Новини.LIVE.
Отключение воды
Филиал Инфоксводоканал сообщил о временном прекращении подачи воды в Одессе. Отключение запланировано на 3 марта 2026 года с 10:00 до 23:00. Ограничения связаны с неотложными аварийно-ремонтными работами на объектах водопроводного хозяйства.
Без воды останутся жители Приморского, Киевского и Хаджибейского районов города. Также водоснабжение будет прекращено в селах Лиманка и Красный Хутор. Кроме этого, отключение коснется жилых массивов "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и ЖКП "Таирово".
В водоканале приносят извинения за временные неудобства и отмечают, что работы необходимы для стабильной работы сети. Горожан призывают заблаговременно позаботиться о запасе питьевой и технической воды. Получить дополнительную информацию можно круглосуточно по телефонам контактного центра
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Восстановление света
Февраль выдался для Одесской области настоящим испытанием на выносливость. Из-за морозов и вражеских атак энергосистема региона неоднократно оказывалась на грани. Однако за месяц специалистам ДТЭК удалось осуществить почти невозможное — Одесская область стала лидером по объемам восстановления света в стране. Более 647 тысяч семей региона снова получили электричество после аварийных ситуаций и обстрелов инфраструктуры.
Напомним, мы сообщали, что "списанные" коммунальные счета за январь 2026 года украинцам могут включат в февральские платежки. Из-за этого уже в марте потребители могут получить сразу два начисления за услуги.
Также мы писали, что в марте тарифы на коммунальные услуги в целом останутся без существенных изменений для большинства населения. Однако в некоторых регионах или для отдельных групп потребителей расходы все же могут измениться.
