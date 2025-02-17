Чи буде в одеситів завтра світло

Чи буде в одеситів світло — графіки відключень на завтра
У вівторок, 18 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Проте будуть застосовуватися обмеження для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє Укренерго.
Обмеження для промисловості та бізнесу
Завтра застосують дві черги відключень у наступні часи:
- З 06:00 до 09:00.
- З16:00 до 19:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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