Тарифы на вывоз мусора в Одессе 2025: актуальные цены

Контейнеры для мусора. Фото иллюстративное: freepik

Одесситам пока не придется платить больше за вывоз мусора. Тарифы остаются стабильными, но сумма в платежках зависит от района и компании, предоставляющей услуги. Каждый район обслуживает разная фирма, и их расценки отличаются.

Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в феврале 2025 года.

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Какие компании обслуживают одесситов

За установление тарифов в городах отвечают органы местного самоуправления. В Одессе услуги предоставляют несколько компаний:

Приморский район — "ТВ-Серрус";

Киевский район — "Клиар-Сити";

Суворовский район — "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — "Одескомунтранс" (коммунальное предприятие).

Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

Эти компании имеют разные тарифы для многоквартирных домов и частного сектора. На сегодня они таковы:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор);

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Таким образом, в феврале тарифы останутся неизменными. Однако стоит следить за решениями местных властей, ведь стоимость услуг может пересматриваться в будущем.

Напомним, в Одесской области в результате пожаров в помещениях за январь погибло 15 человек. Также мы писали, что к берегам Одесской области приближается опасная погода.