Тарифы на вывоз мусора в Одессе 2025: актуальные цены

Тарифы на вывоз мусора в Одессе — будет ли подорожание в феврале
Одесситам пока не придется платить больше за вывоз мусора. Тарифы остаются стабильными, но сумма в платежках зависит от района и компании, предоставляющей услуги. Каждый район обслуживает разная фирма, и их расценки отличаются.
Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в феврале 2025 года.
Какие компании обслуживают одесситов
За установление тарифов в городах отвечают органы местного самоуправления. В Одессе услуги предоставляют несколько компаний:
- Приморский район — "ТВ-Серрус";
- Киевский район — "Клиар-Сити";
- Суворовский район — "Эко-Ренессанс";
- Хаджибейский район — "Одескомунтранс" (коммунальное предприятие).
Сколько стоит вывоз мусора в Одессе
Эти компании имеют разные тарифы для многоквартирных домов и частного сектора. На сегодня они таковы:
- "Эко-Ренессанс": 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор);
- "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.
Таким образом, в феврале тарифы останутся неизменными. Однако стоит следить за решениями местных властей, ведь стоимость услуг может пересматриваться в будущем.
Напомним, в Одесской области в результате пожаров в помещениях за январь погибло 15 человек. Также мы писали, что к берегам Одесской области приближается опасная погода.
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