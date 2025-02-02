На Одещині вогонь забрав життя 15 людей: як вберегтися

Будинок у вогні. Фото ілюстративне: ДСНС

На Одещині внаслідок пожеж в помешканнях за січень загинуло 15 людей. Всі трагедії сталися через порушення правил безпеки поводження з вогнем.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис рятувальників. Фото: скриншот

Причини пожеж

За їхньою інформацією, більшість загорянь спричинило перевантаження електромережі. Через постійні відключення світла господарі осель одночасно вмикали кілька обігрівачів, що й призвело до короткого замикання. Рятувальники вкотре наголошують на необхідності дотримання правил безпеки.

Як уникнути пожежі

Щоб не стати жертвою вогню, необхідно дотримуватись основних правил:

Не перевантажуйте електромережу: одночасне підключення кількох потужних приладів може призвести до перегріву проводки та займання.

Користуйтесь лише сертифікованими обігрівачами: неякісні пристрої можуть спричинити коротке замикання.

Не залишайте без нагляду включені електроприлади.

Якщо використовуєте пічне опалення, перевіряйте справність димоходу та очищайте його від сажі.

Встановіть датчики диму, вони допоможуть вчасно виявити загрозу та запобігти поширенню пожежі.

Що робити, якщо почалася пожежа

Не панікуйте: негайно телефонуйте 101 та повідомте про пожежу.

Якщо можливо — гасіть загоряння: використовуйте вогнегасник, воду або щільну тканину.

Не намагайтеся врятувати майно.

Перекрийте подачу газу та електрики, це допоможе уникнути вибуху.

Якщо приміщення наповнене димом — рухайтеся ближче до підлоги, там більше кисню.

Вибирайтеся на вулицю та чекайте рятувальників.

Рятувальники наголошують, що дотримання цих простих правил може врятувати життя.

Нагадаємо, на Закарпатті організована група на замовлення здійснювала підпали майна військовослужбовців та працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також в Естонії загорівся ресторан із назвою Slava Ukrainа, одній людині було надано медичну допомогу.