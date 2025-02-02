В Одесской области огонь унес жизни 15 человек: как уберечься

В Одесской области из-за огня погибли 15 человек
В Одесской области в результате пожаров в помещениях за январь погибло 15 человек. Все трагедии произошли из-за нарушения правил безопасности обращения с огнем.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Причины пожаров
По их информации, большинство возгораний вызвало перегрузку электросети. Из-за постоянных отключений света хозяева домов одновременно включали несколько обогревателей, что и привело к короткому замыканию. Спасатели в очередной раз подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности.
Как избежать пожара
Чтобы не стать жертвой огня, необходимо придерживаться основных правил:
- Не перегружайте электросеть: одновременное подключение нескольких мощных приборов может привести к перегреву проводки и возгоранию.
- Пользуйтесь только сертифицированными обогревателями: некачественные устройства могут вызвать короткое замыкание.
- Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
- Если используете печное отопление, проверяйте исправность дымохода и очищайте его от сажи.
- Установите датчики дыма, они помогут вовремя обнаружить угрозу и предотвратить распространение пожара.
Что делать, если начался пожар
- Не паникуйте: немедленно звоните по телефону 101 и сообщите о пожаре.
- Если возможно — тушите возгорание: используйте огнетушитель, воду или плотную ткань.
- Не пытайтесь спасти имущество.
- Перекройте подачу газа и электричества, это поможет избежать взрыва.
- Если помещение наполнено дымом — двигайтесь ближе к полу, там больше кислорода.
- Выбирайтесь на улицу и ждите спасателей.
Спасатели отмечают, что соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.
Напомним, на Закарпатье организованная группа на заказ осуществляла поджоги имущества военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также в Эстонии загорелся ресторан с названием Slava Ukrainа, одному человеку была оказана медицинская помощь.
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