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В Одесской области из-за огня погибли 15 человек

2 февраля 2025 15:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области огонь унес жизни 15 человек: как уберечься
Дом в огне. Фото иллюстративное: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в результате пожаров в помещениях за январь погибло 15 человек. Все трагедии произошли из-за нарушения правил безопасности обращения с огнем.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение спасателей. Фото: скриншот

Причины пожаров

По их информации, большинство возгораний вызвало перегрузку электросети. Из-за постоянных отключений света хозяева домов одновременно включали несколько обогревателей, что и привело к короткому замыканию. Спасатели в очередной раз подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности.

Как избежать пожара

Чтобы не стать жертвой огня, необходимо придерживаться основных правил:

  • Не перегружайте электросеть: одновременное подключение нескольких мощных приборов может привести к перегреву проводки и возгоранию.
  • Пользуйтесь только сертифицированными обогревателями: некачественные устройства могут вызвать короткое замыкание.
  • Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
  • Если используете печное отопление, проверяйте исправность дымохода и очищайте его от сажи.
  • Установите датчики дыма, они помогут вовремя обнаружить угрозу и предотвратить распространение пожара.

Что делать, если начался пожар

  • Не паникуйте: немедленно звоните по телефону 101 и сообщите о пожаре.
  • Если возможно — тушите возгорание: используйте огнетушитель, воду или плотную ткань.
  • Не пытайтесь спасти имущество.
  • Перекройте подачу газа и электричества, это поможет избежать взрыва.
  • Если помещение наполнено дымом — двигайтесь ближе к полу, там больше кислорода.
  • Выбирайтесь на улицу и ждите спасателей.

Спасатели отмечают, что соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.

Напомним, на Закарпатье организованная группа на заказ осуществляла поджоги имущества военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также в Эстонии загорелся ресторан с названием Slava Ukrainа, одному человеку была оказана медицинская помощь.

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