Тарифи на вивезення сміття в Одесі 2025: актуальні ціни

Тарифи на вивіз сміття в Одесі — чи буде подорожчання у лютому
Одеситам поки не доведеться платити більше за вивіз сміття. Тарифи залишаються стабільними, але сума у платіжках залежить від району та компанії, що надає послуги. Кожен район обслуговує різна фірма, і їхні розцінки відрізняються.
Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у лютому 2025 року.
Які компанії обслуговують одеситів
За встановлення тарифів у містах відповідають органи місцевого самоврядування. В Одесі послуги надають кілька компаній:
- Приморський район — "ТВ-Серрус";
- Київський район — "Кліар-Сіті";
- Суворовський район — "Еко-Ренесанс";
- Хаджибейський район — "Одескомунтранс" (комунальне підприємство).
Скільки коштує вивіз сміття в Одесі
Ці компанії мають різні тарифи для багатоквартирних будинків та приватного сектору. На сьогодні вони такі:
- "Еко-Ренесанс": 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор);
- "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.
Таким чином, у лютому тарифи залишаться незмінними. Однак варто стежити за рішеннями місцевої влади, адже вартість послуг може переглядатися у майбутньому.
Нагадаємо, на Одещині внаслідок пожеж в помешканнях за січень загинуло 15 людей. Також ми писали, що до берегів Одеської області наближається небезпечна погода.
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