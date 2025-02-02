Тарифи на вивезення сміття в Одесі 2025: актуальні ціни

Контейнери для сміття. Фото ілюстративне: freepik

Одеситам поки не доведеться платити більше за вивіз сміття. Тарифи залишаються стабільними, але сума у платіжках залежить від району та компанії, що надає послуги. Кожен район обслуговує різна фірма, і їхні розцінки відрізняються.

Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у лютому 2025 року.

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Які компанії обслуговують одеситів

За встановлення тарифів у містах відповідають органи місцевого самоврядування. В Одесі послуги надають кілька компаній:

Приморський район — "ТВ-Серрус";

Київський район — "Кліар-Сіті";

Суворовський район — "Еко-Ренесанс";

Хаджибейський район — "Одескомунтранс" (комунальне підприємство).

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

Ці компанії мають різні тарифи для багатоквартирних будинків та приватного сектору. На сьогодні вони такі:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор);

"Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Таким чином, у лютому тарифи залишаться незмінними. Однак варто стежити за рішеннями місцевої влади, адже вартість послуг може переглядатися у майбутньому.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок пожеж в помешканнях за січень загинуло 15 людей. Також ми писали, що до берегів Одеської області наближається небезпечна погода.