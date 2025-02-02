Погода на Одещині — сильний вітер і хвилі

Негода наближається до узбережжя Одещини — оголошено небезпеку
Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на узбережжі Одещини. Вдень 3 лютого очікується посилення вітру та значне хвилювання моря. Через негоду жителям і гостям регіону варто бути особливо обережними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За їхньою інформацією, очікується посилення північного вітру до 12-14 м/с, що може спричинити підвищення рівня хвиль у морі. Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву ліній електропередач. Також є висока ймовірність підтоплення низинних ділянок узбережжя.
Рекомендації під час негоди
- Уникайте перебування під деревами, білбордами та слабко закріпленими конструкціями.
- Не залишайте автомобілі біля старих дерев чи ненадійних споруд.
- Обмежте перебування на узбережжі.
- Водіям слід бути уважними через можливі пориви вітру на відкритих ділянках доріг.
Небезпека для відвідувачів пляжів
Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає небезпека. Існує висока ймовірність зриву мін з якорів, дрейфування вздовж узбережжя та прибиття їх до берега. У разі виявлення небезпечних предметів варто негайно повідомити фахівцям без будь-яких спроб самостійної обробки.
Гарячі лінії в Одесі
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Нагадаємо, синоптики прогнозували на початку лютого сильні снігопади на два дні. Також астросиноптики назвали найнебезпечніші дні з магнітними бурями для метеозалежних у лютому.
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