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Негода наближається до узбережжя Одещини — оголошено небезпеку

2 лютого 2025 14:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Погода на Одещині — сильний вітер і хвилі
Чорне море під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на узбережжі Одещини. Вдень 3 лютого очікується посилення вітру та значне хвилювання моря. Через негоду жителям і гостям регіону варто бути особливо обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Повідомлення про шторм. Фото: скриншот

За їхньою інформацією, очікується посилення північного вітру до 12-14 м/с, що може спричинити підвищення рівня хвиль у морі. Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву ліній електропередач. Також є висока ймовірність підтоплення низинних ділянок узбережжя.

Рекомендації під час негоди

  • Уникайте перебування під деревами, білбордами та слабко закріпленими конструкціями.
  • Не залишайте автомобілі біля старих дерев чи ненадійних споруд.
  • Обмежте перебування на узбережжі.
  • Водіям слід бути уважними через можливі пориви вітру на відкритих ділянках доріг.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає небезпека. Існує висока ймовірність зриву мін з якорів, дрейфування вздовж узбережжя та прибиття їх до берега.  У разі виявлення небезпечних  предметів варто негайно повідомити фахівцям без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, синоптики прогнозували на початку лютого сильні снігопади на два дні. Також астросиноптики назвали найнебезпечніші дні з магнітними бурями для метеозалежних у лютому.

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