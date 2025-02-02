Погода на Одещині — сильний вітер і хвилі

Чорне море під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на узбережжі Одещини. Вдень 3 лютого очікується посилення вітру та значне хвилювання моря. Через негоду жителям і гостям регіону варто бути особливо обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За їхньою інформацією, очікується посилення північного вітру до 12-14 м/с, що може спричинити підвищення рівня хвиль у морі. Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву ліній електропередач. Також є висока ймовірність підтоплення низинних ділянок узбережжя.

Рекомендації під час негоди

Уникайте перебування під деревами, білбордами та слабко закріпленими конструкціями.

Не залишайте автомобілі біля старих дерев чи ненадійних споруд.

Обмежте перебування на узбережжі.

Водіям слід бути уважними через можливі пориви вітру на відкритих ділянках доріг.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає небезпека. Існує висока ймовірність зриву мін з якорів, дрейфування вздовж узбережжя та прибиття їх до берега. У разі виявлення небезпечних предметів варто негайно повідомити фахівцям без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, синоптики прогнозували на початку лютого сильні снігопади на два дні. Також астросиноптики назвали найнебезпечніші дні з магнітними бурями для метеозалежних у лютому.