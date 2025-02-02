Погода в Одесской области — сильный ветер и волны

Черное море во время шторма. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях на побережье Одесской области. Днем 3 февраля ожидается усиление ветра и значительное волнение моря. Из-за непогоды жителям и гостям региона стоит быть особенно осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По их информации, ожидается усиление северного ветра до 12-14 м/с, что может привести к повышению уровня волн в море. Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву линий электропередач. Также высока вероятность подтопления низменных участков побережья.

Рекомендации во время непогоды

Избегайте пребывания под деревьями, билбордами и слабо закрепленными конструкциями.

Не оставляйте автомобили возле старых деревьев или ненадежных сооружений.

Ограничьте пребывание на побережье.

Водителям следует быть внимательными из-за возможных порывов ветра на открытых участках дорог.

Опасность для посетителей пляжей

Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море возрастает опасность. Существует высокая вероятность срыва мин с якорей, дрейфования вдоль побережья и прибивания их к берегу. В случае обнаружения опасных предметов следует немедленно сообщить специалистам без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, синоптики прогнозировали в начале февраля сильные снегопады на два дня. Также астросиноптики назвали самые опасные дни с магнитными бурями для метеозависимых в феврале.